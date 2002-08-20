غابات: النيران تأتي على 8800 هكتار بين الفاتح يونيو وأغسطس

الجزائر- سجلت المديرية العامة للغابات 1.216 بؤرة حريق بين الفاتح من شهر يونيو و الفاتح من شهر أغسطس أتت على مساحة اجمالية قدرها 8.778 هكتار, حسبما جاء يوم الأحد في بيان للمديرية.

وأوضح المصدر نفسه أن النيران "أتلفت 2.846 هكتار من الغابات و 3.245 هكتار من الأدغال و 2.687 هكتار من الأحراش", مشيرا إلى تسجيل ما معدله 20 بؤرة يوميا و مساحة 2ر7 هكتار/بؤرة خلال هذه الفترة.

كما اشارت المديرية العامة للغابات أن ولاية تيزي وزو هي أكثر الولايات تضررا من حرائق الغابات بتسجيل 5ر1.767 هكتار و 153 بؤرة (منها 5ر414 هكتار من الغابات), تليها بجاية (5ر1.516 هكتار و 68 بؤرة منها 479 هكتار من الغابات), ثم تيارت (85ر852 هكتار وما مجموعه 32 بؤرة منها 3ر258 هكتار من الغابات), و أخيرا ولاية سطيف ب 5ر716 هكتار و 23 بؤرة منها 5ر366 هكتار من الغابات).

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و بالنسبة للفترة الممتدة ما بين الفاتح من شهر يونيو و 25 يوليو, تم تسجيل 814 بؤرة حريق أتت على مساحة اجمالية قدرها 4.277 هكتار منها 1.498 هكتار من الغابات, و 1.230 هكتار من الأدغال و 1.549 هكتار من الأحراش, أي بمعدل 15 بؤرة في اليوم و مساح 5 هكتار للبؤرة الواحدة.

أما فيما يخص بالفترة الممتدة ما بين 25 و 29 يوليو فقد تم تسجيل 328 بؤرة أتت على مساحة اجمالية قدرها 3.928 هكتار أتلف مساحة 1.254 هكتار من الغابات و 1.814 هكتار من الأدغال و 870 هكتار من الأحراش, أي بمعدل 47 بؤرة/يوم و مساحة 12 هكتار لكل بؤرة.

و عرفت أيام 26 و 27 و 28 يوليو موجة حر شديدة إذ تم ارسال نشرية جوية خاصة من قبل مصالح الأرصاد الجوية لجميع محافظات الغابات للولايات المعنية بالحرائق.

وقد تم خلال هذه الأيام الثلاثة من موجة الحر تسجيل 207 حريقا في كل من 24 ولاية بمساحة شملتها النيران قدرت ب 3049 هكتار بما في ذلك 1033 هكتار من الغابات و 1399 هكتار من الاحراش و 617 هكتار من الادغال، بمعدل ??69 حريقا في اليوم ومساحة 15 هكتار لكل حريق.

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و فيما يتعلق بالحصيلة المسجلة يومي العيد، فقد اشارت المديرية العامة للغابات الى 134 حريق، منها 59 حريقًا خلال اليوم الأول، وتقدر الأرقام المؤقتة المناطق المتضررة خلال هذين اليومين بـ 613 هكتارًا (155 هكتارًا من الغابات و 194 هكتارًا من الاحراش و 264 هكتار من الادغال).

في هذا الصدد اشارت المديرية العامة للغابات الى 26 ولاية متضررة من الحرائق خلال هذين اليومين ويتعلق الامر بكل من الطارف (27 حريقا) و جيجل (18 حريقا) وتيزي وزو وسكيكدة (10 حرائق لكل منهما) و المدية (8 حرائق) وسوق أهراس والبويرة (6 حرائق لكل منهما)، و باتنة وسطيف (5 حرائق لكل منهما)، و خنشلة و البليدة ومستغانم (4 حرائق لكل منهما)، وعنابة وتيسمسيلت و أم البواقي وبومرداس (3 حرائق لكل منهما)، و برج بوعريريج و تبسة و قالمة و الشلف و سيدي بلعباس و عين الدفلة والمسيلة (حريقان لكل منهما).