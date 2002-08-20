حوادث مرور: وفاة شخصين وإصابة 209 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة 

الجزائر - لقي شخصان (02) حتفهما وأصيب 209 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدد من حوادث المرور سجلت عبر مناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وذكر المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر العاصمة بوفاة شخص (01) و اصابة 17 آخرين بجروح.

و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، ب57 عملية تحسيسية عبر 04ولايات ( 30 بلدية) لفائدة المواطنين ذكرت من خلالها بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام ب 70 عملية تعقيم عبر 05 ولاية ( 32 بلدية) شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع خصصت لها المديرية العامة للحماية المدنية 181 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 34 سيارة إسعاف و 28 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 34 مكانا للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين عبر 12 ولاية (الجزائر و بسكرة و إليزي و مستغانم و تيزي وزو و بومرداس و سطيف و قالمة و قسنطينة و عين الدفلى و عنابة و سكيكدة).

من جانب آخر، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة بإخماد 52 حريقا منها 28 حريقا بغابات و 13 اخر مس أدغالا إضافة الى 07 حرائق حشائش و 04 تعرضت لها محاصيل زراعية .

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة من جهة أخرى من أجل انتشال طفل يبلغ من العمر 13 سنة توفي غرقا في مجمع مائي بالمكان المسمى بوجروة ببلدية صومعة.