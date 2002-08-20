حوادث مرور: وفاة شخصين وإصابة 209 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة 

وذكر المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الجزائر العاصمة بوفاة شخص (01) و اصابة 17 آخرين بجروح.
و فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، ب57 عملية تحسيسية عبر 04ولايات ( 30 بلدية) لفائدة المواطنين ذكرت من خلالها بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام ب 70 عملية تعقيم عبر 05 ولاية ( 32 بلدية) شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع خصصت لها المديرية العامة للحماية المدنية 181 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 34 سيارة إسعاف و 28 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 34 مكانا للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين عبر 12 ولاية (الجزائر و بسكرة و إليزي و مستغانم و تيزي وزو و بومرداس و سطيف و قالمة و قسنطينة و عين الدفلى و عنابة و سكيكدة).
من جانب آخر، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة بإخماد 52 حريقا منها 28 حريقا بغابات و 13 اخر مس أدغالا إضافة الى 07 حرائق حشائش و 04 تعرضت لها محاصيل زراعية .
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة من جهة أخرى من أجل انتشال طفل يبلغ من العمر 13 سنة توفي غرقا في مجمع مائي بالمكان المسمى بوجروة ببلدية صومعة.