حجز كميات من القنب الهندي والهيروين ومؤثرات عقلية بالجزائر العاصمة

الجزائر - تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة عدة قضايا متعلقة بالمتاجرة في المخدرات وحجز كميات متفاوتة من نوع "القنب الهندي" والمخدرات الصلبة من نوع "الهيروين" وكذا المؤثرات العقلية مع توقيف عدد من الأشخاص المشتبه فيهم كانوا ينشطون عبر مختلف بلديات الجزائر العاصمة، حسبما أفادت به ذات المصالح في بيان لها اليوم السبت.

وأوضح البيان، أن فرقة الشرطة القضائية ومصالح الأمن الحضري التاسع لعين النعجة التابعين لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، عالجت ثلاث قضايا متفرقة تمحورت في مجملها حول الحيازة و المتاجرة والترويج في المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة وحجزت على إثرها (484) قرص مؤثر عقلي، (70) غرام من القنب الهندي، (04) قارورات مؤثر عقلي، (05) وصفات طبية، مبلغ مالي قدره (73) ألف دينار و(04) هواتف نقالة، مع توقيف أربع أشخاص مشتبه فيهم في قضايا الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف أنه بعد توقيف أربعة (04) أشخاص كان بعضهم يستغل وصفات طبية لشراء المؤثرات العقلية لغرض ترويجها، وقد تبين ان تلك الوصفات محررة من عند عدة أطباء عامون أو أخصائيون بعناوين مختلفة وفترات غير منتظمة ومتقاربة جدا، في حين أن البعض الآخر كان يروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بالحي الذي يقيم فيه أو حتى الأحياء المجاورة، حيث تم في هذا الصدد حجز كميات مختلفة من المؤثرات العقلية سواء على شكل أقراص أو محلول كما سبق الذكر.

وفي بيان آخر، أكد خلية إعلام الأمن الولائي، أن المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية توصلت الى معلومة مفادها عزم ثلاث أشخاص مسبوقين قضائيا على إبرام صفقة لبيع كمية من المؤثرات العقلية ليتم إثر ذلك عملية ترصد محكمة للمشتبه فيهم أثمرت بتوقيف شخصين مع فرار الشخص الثالث الذي لا تزال الأبحاث قائمة في حقه، حيث فر وترك كيسا بلاستيكيا اتضح بعد تفتيشه أنه يحتوي على 450 قرص مؤثر عقلي.

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وفي قضية ثالثة، أشار ذات المصدر، إلى تمكن الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة من توقيف شخص مشتبه فيه من خلال تصرفاته، حيث عثر بحوزته على علبة سجائر بها كمية من المخدرات الصلبة "هروين" تمثلت في أكياس بلاستيكية وزنها الإجمالي بلغ 7 غرام مع حجز مبلغ مالي قدره 36000 دج.

وبدورها حجزت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، قطعة من المخدرات كانت بحوزة مشتبه فيه وذلك بعد اخضاعه لعملية التلمس الجسدي القانونية، وبعد تنفيذ إذن بتفتيش منزله وفقا لإذن نيابي، تم حجز صفيحة من القنب الهندي وزنها 59 غراما، وفق ذات البيان.

يذكر أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم في مختلف القضايا، تم عرضهم على الجهات القضائية المختصة للنظر في ملفهم.