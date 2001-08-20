حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وجرح 294 آخرين خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي ستة (06) أشخاص مصرعهم وأصيب 294 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة, اثر عدة حوادث مرورية سجلت عبر التراب الوطني خلال الـ 48 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة بوفاة 03 اشخاص واصابة 05 آخرين بجروح على اثر 03 حوادث مرور.

من جهة أخرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية لأجل انتشال جثث 05 أشخاص توفوا غرقا بولايات الجلفة, البويرة, مستغانم, سكيكدة والشلف.



بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت نفس الوحدات, خلال نفس الفترة, بـ 193 عملية تحسيسية عبر 31 ولاية (107 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 145 عملية تعقيم عبر 24 ولاية (74 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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