حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وجرح 294 آخرين خلال الـ 48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي ستة (06) أشخاص مصرعهم وأصيب 294 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة, اثر عدة حوادث مرورية سجلت عبر التراب الوطني خلال الـ 48 ساعة الأخيرة, حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.
وأوضح نفس المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية البويرة بوفاة 03 اشخاص واصابة 05 آخرين بجروح على اثر 03 حوادث مرور.
من جهة أخرى, تدخلت وحدات الحماية المدنية لأجل انتشال جثث 05 أشخاص توفوا غرقا بولايات الجلفة, البويرة, مستغانم, سكيكدة والشلف.
بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت نفس الوحدات, خلال نفس الفترة, بـ 193 عملية تحسيسية عبر 31 ولاية (107 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 145 عملية تعقيم عبر 24 ولاية (74 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.
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و خصص لهتين العمليتين 681 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 119 سيارة إسعاف و 76 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 66 أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين بـ ولايات الجزائر، الوادي، بسكرة,اليزي, مستغانم، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، قالمة، قسنطينة، عين الدفلى، عنابة وسكيكدة.
من جانب آخر,قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة بإخماد 178 حريق منها 89 حريق غابة، 33 حريق أدغال، 42 حريق حشائش ، 14 حريق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 1342 هكتار من الغابات ، 730 هكتار من الأدغال، 567 هكتار من الحشائش وكذا 16090 حزمة تبن و32043 شجرة مثمرة.