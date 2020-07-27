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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 286 آخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 14:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 286 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر - لقي 13 شخصا حتفهم و أصيب 286 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 230 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 من الشهر الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الشرطة .

وذكر المصدر ذاته أنه بالمقارنة مع الإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي فقد عرف هذا الأسبوع إرتفاعا في عدد الوفيات قدر ب(+2 )، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر ب(+19) وكذا في عدد حوادث المرور قدرب(+1) .

وأرجعت ذات المصالح أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97 بالمائة نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة بالإضافة إلى الإرهاق وعدم التركز عند السياقة إلى جانب أسباب أخرى متعلقة بالمركبة .

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وفي هذا الإطار تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي كثير الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور، السرعة المحددة، والمراقبة الدورية للمركبة، حفاظا على سلامة الجميع.

و وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

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حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 286 آخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 14:42     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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