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مخطط أمني وقائي خاص لتأمين عيد الأضحى المبارك

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 10:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
مخطط أمني وقائي خاص لتأمين عيد الأضحى المبارك

 الجزائر- وضعت قيادة الدرك الوطني, مخططا أمنيا وقائيا خاصا لتأمين مختلف المناطق والفضاءات وشبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص, وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يأتي هذا العام في ظل أوضاع صحية غير مألوفة, حسب ما أفاد به يوم الخميس, بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر, أنه تم اتخاذ "جميع الإجراءات الأمنية اللازمة, وهذا بوضع تشكيلات متكونة من وحدات إقليمية ووحدات متخصصة (أمن الطرقات, فصائل الأمن والتدخل, والأسراب الجوية للدرك الوطني), من أجل ضمان مراقبة تامة وفعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان", وذلك بهدف "تهيئة الأجواء الأمنية الضرورية للمواطنين, التي تمكنهم من قضاء عيد الأضحى المبارك في أجواء آمنة تسودها السكينة والطمأنينة".

ويهدف مخطط الدرك الوطني الموضوع لهذه المناسبة, إلى "حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة, مع التركيز على التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام والسلامة والصحة العمومية, بما في ذلك السهر على  نظافة البيئة والمحيط, إعتمادا على خصوصية الشعيرة التي تشهدها هذه المناسبة الدينية, المتمثلة في اقتناء وذبح الأضاحي".

ويرتكز هذا المخطط أيضا, على "العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية, بما في ذلك التوجيه, النجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين, خاصة في المناطق المعزولة, مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة".

وتم في سبيل تحقيق هذه الأهداف, "تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني, لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا, لاسيما من خلال تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة, مع وضع نقاط مراقبة, إضافة إلى السدود المقامة على مختلف مخارج ومداخل التجمعات السكنية, مع السهر على تطبيق إجراءات الحجر الصحي, حفاظا على الصحة العمومية وفقا للإجراءات الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية".

كما تم "تسخير الأسراب الجوية للدرك الوطني, المتمركزة عبر ربوع الوطن, لتنفيذ برنامج طلعات جوية بالطائرات العمودية, بهدف ضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان والمساهمة بفعالية أكثر شمولا في المراقبة العامة للإقليم".

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وذكرت مؤسسة الدرك الوطني أنها وضعت في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان, الرقم الأخضر (10.55) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة, وكذا موقع "طريقي" عبر الأنترنيت, ومن خلال صفحة الفايسبوك, للاستعلام عن حالة الطرقات, بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz ».

وبذات المناسبة, تقدمت قيادة الدرك الوطني إلى كافة الجزائريين بأحر التهاني وأصدق التمنيات, وأهابت بهم أن يحرصوا على "الإلتزام بالتدابير الوقائية المتخذة من قِبل السلطات العليا للبلاد, وأن يتحلوا بقواعد السلامة والصحة العمومية".

آخر تعديل على الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 11:29
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مخطط أمني وقائي خاص لتأمين عيد الأضحى المبارك
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 10:41     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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