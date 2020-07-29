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عيد الأضحى: الجزائرية للطرق السيارة تجنيد مصالحها لضمان استمرارية الخدمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 19:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
عيد الأضحى: الجزائرية للطرق السيارة تجنيد مصالحها لضمان استمرارية الخدمة

الجزائر - اكدت الجزائرية للطرق السيارة يوم الاربعاء في بيان لها ان مصالحها المكلفة بالاستغلال و الصيانة ستبقى مجندة لضمان استمرارية الخدمة طيلة أيام العيد.

و ذكر ذات البيان ان "الجزائرية للطرق السيارة تنهي الى علم كافة مستعملي الطرق السيارة الافاضل انه و بمناسبة العيد الاضحى المبارك ستبقى مصالحها المكلفة بالاستغلال و الصيانة مجندة لضمان استمرارية الخدمة طيلة ايام العيد على سائر شبكة الطرق السيارة".

كما اشار المصدر نفسه انه "التزاما منها بضمان السلامة و الامن على الطرق السيارة، خلال أيام العيد، جندت الجزائرية للطرق السيارة كافة وحداتها للتدخل" و المتمثلة في فرق الدوريات و فرق الصيانة تحسبا لأي طارئ و لتقديم الدعم و المرافقة الضرورية للسادة مستعملي الطرق السيارة الاكارم و هذا بالتنسيق التام مع شركائها، مصالح الدرك الوطني و الحماية المدنية".

و طمأنت الجزائرية للطرق السيارة كافة مرتادي الطرق السيارة بان كافة الخدمات الضرورية ستكون متوفرة على مستوى شبكة محطات الخدمات و ان كل فضاءات الراحة التي دخلت حيز الخدمة ستبقى مفتوحة لتمكين السائقين و مرافقيهم من اخذ قسط من الراحة.

و بهذه المناسبة، و تطبيقا لإجراءات الوقاية ضد الوباء كوفيد-19، دعت الجزائرية للطرق السيارة، السادة مستعملي الطرق السيارة لاحترام القواعد و الاجراءات الصحية اللازمة و لا سيما الزامية ارتداء الكمامات و التباعد الجسدي عند تعاملهم مع اعواننا.

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عيد الأضحى: الجزائرية للطرق السيارة تجنيد مصالحها لضمان استمرارية الخدمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 19:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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