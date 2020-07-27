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كوفيد-19: أمن ولاية الجزائر يضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الأضحى 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 15:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات

الجزائر - سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة عيد الأضحى ستسهر من خلاله على التطبيق الصارم لتدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كورونا وكذا تنظيم دوريات بالأماكن العمومية والفضاءات المفتوحة التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين، حسبما أفاد به يوم الاربعاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أنه "تزامنا وعيد الأضحى الذي أتى هذه السنة في ظروف استثنائية والمتعلقة بجائحة كوفيد-19، سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا يتناسب والتدابير الصحية الوقائية للتقليل من تزايد انتشار الوباء خصوصا بالأماكن العمومية والفضاءات المفتوحة التي تشهد إقبالا كبيرا للمواطنين، حيث ستشهد بسطا أمنيا ودوريات راجلة وراكبة تسهر على راحة المواطن". 

وأضاف البيان أن هذا المخطط الأمني "يرتكز على تطبيق إجراءات الحجر الجزئي المنزلي وفقا المرسوم التنفيذي 20-185 المؤرخ في 16 جويلية 2020 مع التطبيق الصارم لمنع حركة المرور داخل وخارج العاصمة إلا لما تقتضيه الضرورة وباستثناء نقل المستخدمين ونقل السلع".

وأكد البيان على "تطبيق تعليق نشاط النقل الجماعي الحضري للأشخاص بما فيه العمومي والخاص خلال العطلة الأسبوعية، بإستثناء سيارات الأجرة، تأمين وتنظيم حركة المركبات على مستوى محطات التزود بالوقود، مرافقة فرق المصالح المختصة على مستوى المذابح المرخصة للسهر على احترام شروط النظافة والصحة العمومية، احترام أحكام قانون المرور وضمان إنسايبته في الإقليم الحضري، مع السهر التام على تطبيق قرار منع النزول للشواطئ تفاديا لانتشار الوباء".

من جهة ثانية، دعت مصالح أمن ولاية الجزائر كافة المواطنين إلى "ضرورة توخي الحذر والأخذ بالتدابير الوقائية محمل الجد، كارتداء الأقنعة الطبية الوقائية، احترام المسافة الصحية للتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات، كما يبقى الرقم الأخضر 48/15 وخط شرطة النجدة 17 تحت تصرف المواطنين".

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: أمن ولاية الجزائر يضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الأضحى 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 15:27     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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