عيد الأضحى: المديرية العامة للحماية المدنية تدعو إلى الحذر أثناء استعمال أدوات النحر

الجزائر- دعت المديرية العامة للحماية المدنية, في بيان لها يوم الأربعاء, إلى التحلي بالحيطة و الحذر أثناء استعمال الأدوات الخاصة بنحر الأضحية خلال عيد الأضحى حفاظا على سلامة المواطنين و تفاديا لانتقال عدوى فيروس (كوفيد-19).

فتحسبا للاحتفال بعيد الأضحى و"في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا و للحد والتقليل من ضحايا استعمال أدوات نحر الأضحية وكذا الوقاية من الفيروس، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين إلى التحلي بالحيطة و الحذر بسبب خطورة الاستعمال غير العقلاني لهذه الأدوات وكذا تفاديا لتلقي أو نقل العدوى".

لهذا الغرض, ذكرت المديرية العامة للحماية المدنية بأنه يتعين التقيد بجملة من التعليمات الأمنية كـ"احترام التباعد الجسدي وتفادي التجمعات الكثيرة حول الأضحية مع تطهير وتنظيف مكان الذبح قبل وبعد الانتهاء من العملية".

كما يتوجب أيضا "لبس القناع الواقي (الكمامة) إجباريا, مع ضرورة استعمال القفازات و تفادي نفخ الأضحية عن طريق الفم بل استعمال المضخة الهوائية اليدوية بدل ذلك", يضاف إلى كل ذلك "القيام بتعقيم أدوات المستعملة قبل، أثناء وبعد الانتهاء من النحر" و "عدم تبادل الأدوات المستعملة بين الأشخاص".

و في ذات الإطار, نبهت المديرية العامة للحماية المدنية إلى "ضرورة غسل اليدين بانتظام وتفادي لمس الوجه والأنف و الفم" و "عدم وضع و ترك آلات شحذ السكاكين على الأرض", علاوة على "مراقبة مدة صلاحية منظم الغاز و أنابيب توصيله لأجهزة الطهي التي يجب أن يقتصر تشغيلها على الكبار فقط", يضيف المصدر ذاته.

وفي السياق ذاته, ''يتعين الإبقاء على أجهزة الطهي بعيدا عن الأثاث و الستائر لمنع نشوب الحرائق''مع ''عدم القيام بعملية الشواء داخل أو بالقرب من الغابات بل في الأماكن المهيأة لذلك".