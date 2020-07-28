عيد الأضحى : يوما 31 يوليو و الفاتح أوت 2020 عطلة مدفوعة الأجر

الجزائر - سيكون يوما الجمعة العاشر و السبت الحادي عشر من ذي الحجة عام 1441 هجري الموافقين ليومي 31 يوليو والفاتح أوت 2020 عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة, وهذا بمناسبة عيد الاضحى المبارك, حسب ما أفاد به الاربعاء بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة عيد الاضحى المبارك, و طبقا لاحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963, المتضمن قائمة الاعياد القانونية , و المعدل و المتمم, فان يوم الجمعة العاشر و السبت الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1441 هجري, الموافقين ل 31 جويلية و الفاتح اوت 2020, يكونان يومي عطلة مدفوعة الاجر, لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات, مهما كان قانونها الأساسي, بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

وأضاف نفس البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

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