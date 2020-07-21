Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19: وزارة الشؤون الدينية تطلق قافلة تضامنية باتجاه باتنة وخنشلة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 10:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات
كوفيد-19: وزارة الشؤون الدينية تطلق قافلة تضامنية باتجاه باتنة وخنشلة

الجزائر- انطلقت صبيحة الأربعاء من دار الإمام بالجزائر العاصمة قافلة تضامنية باتجاه مناطق الظل بولايتي باتنة وخنشلة محملة بمواد غذائية وملابس عيد الأضحى للأطفال وكذا كمامات وقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تحت شعار "قافلة الأخوة والتواصل", أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, رفقة والي العاصمة, يوسف شرفة, إشارة انطلاق القافلة التضامنية التي تعد السادسة من نوعها, باتجاه منطقة أشمول (باتنة) ومنطقة بوحمامة (خنشلة).
وتحتوي هذه القافلة التي تأتي عشية عيد الأضحى المبارك على 600 طرد من مواد غذائية و800 قطعة من ألبسة الأطفال و 5.000 كمامة وقائية, فضلا عن 2.000 سجادة و1.000 مصحف.


وفي هذا السياق, قال السيد بلمهدي بأن هذه القافلة تدخل في إطار "الحملات التضامنية التي تقوم بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ممثلة في مساجد العاصمة", مشيرا إلى أن هذا التضامن يبين " تماسك الشعب الجزائري سيما في مواجهة فيروس كوفيد-19 ".


وبالمناسبة, دعا الوزير الشعب الجزائري إلى توخي الحذر والحيطة خلال عيد الأضحى, وذلك بالالتزام بالتدابير الصحية كاستعمال الكمامات والتباعد الاجتماعي, معلنا, عن توزيع 200 أضحية في العاصمة للمحتاجين والمتضررين من هذه الجائحة.

اقرأ أيضا:        إطلاق الحملة الوطنية التضامنية مع الطواقم الطبية "كلنا مع الأطباء ضد الوباء"

 

آخر تعديل على الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 10:39
كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: وزارة الشؤون الدينية تطلق قافلة تضامنية باتجاه باتنة وخنشلة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 10:05     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.29

الشروع في أداء مناسك الحج بمكة المكرمة

20.07.29

تسخير امكانيات هامة من طرف عناصر الحماية المدنية لإخماد الحرائق بعدد من ولايات الوطن

20.07.29

غابات: بلوغ ذروة 66 حريقا يوميا في 20 ولاية يوم 27 يوليو

20.07.29

الوباء والبريد والسيولة ومحاربة الهجرة غير الشرعية, الدولة حاضرة في جميع الجبهات

20.07.29

كوفيد-19: وزارة الشؤون الدينية تطلق قافلة تضامنية باتجاه باتنة وخنشلة

20.07.29

وزير المجاهدين يشيد بخصال الفقيدة المحامية جيزيل حليمي

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.27

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.27

مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن لجنة الخبراء برئاسة الاستاذ لعرابة

20.07.27

المجتمع المدني مدعو إلى الاضطلاع بدور أساسي في تشييد الجزائر الجديدة

20.07.27

المسرح الجهوي لوهران ضمن التراث الوطني

20.07.27

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان