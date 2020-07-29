قسنطينة: توقيف شخص لاعتدائه على طبيب

واستنادا لذات المصدر فإن المعتدي البالغ من العمر 25 سنة تقدم ليلا إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة مطالبا الطاقم الطبي بنزع الجبس من يده.
وقد حاول الطبيب المناوب تقديم توضيحات للشاب بشأن وجود حالات أكثر خطورة وتتطلب تكفلا مستعجلا من طرف الطاقمين الطبي و شبه الطبي المتواجدين في المصلحة إلا أن الشاب قام بإهانته, حسب ما تم إيضاحه.
وقد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان بعد التبليغ عن الحادثة. ولدى عرضه أمام محكمة قسنطينة عن جرم "الاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه" صدر أمر بإيداع المعني رهن الحبس.