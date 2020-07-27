تبسة: حجر جزئي منزلي على مستوى 6 بلديات

صيد بحري: برنامج النهوض بالقطاع يطمح إلى إنتاج 166 ألف طن من الأسماك سنويا -

بن دودة: الانطلاق في ترميم مسجد الباشا التاريخي بسيدي الهواري بعد الحجر -

وصول جثمان الشاب الجزائري أكرم المتوفى ببلجيكا غدا الأربعاء -

الجزائر العاصمة: تدشين جسر جديد يربط بلديتي وادي شايح و بن غازي ببراقي -

مستغانم: إطلاق البرنامج الوطني لصيانة موانئ الصيد البحري -

ورقلة: الابقاء على الحجر المنزلي على مستوى كافة البلديات لمدة 15 يوما -

عدالة: أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى عن بعد -

إجلاء 7740 مواطن جزائري منذ 20 يوليو الجاري -

تنصيب السيد حسان رابحي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية -

زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية ابوليوس 2020 -

حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى مكة المكرمة وسط إجراءات احترازية في ظل أزمة كورونا -

لبنان : إقفال البلاد جزئيا اليوم وكليا اعتبارا من الخميس المقبل للحد من انتشار كورونا -

كل الشروط متوفرة للصحافة الأجنبية المعتمدة في الجزائر -

الجزائر ضحية لقضية الاتجار بالبشر نظرا للازمات بالمنطقة -

البنك الأفريقي للتنمية: الموافقة على إجراء انتخاب الرئيس في 27 أغسطس المقبل -

كورونا: 642 إصابة جديدة، 396 حالة شفاء و 11 وفيات خلال أل 24 ساعة الأخيرة -

الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي -

الجزائر تضطلع ب دور ريادي في مكافحة الاتجار بالأشخاص -

مشاريع شراكة جزائرية-صينية في العديد من النشاطات الصناعية -