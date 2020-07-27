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تبسة: حجر جزئي منزلي على مستوى 6 بلديات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 19:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات

الجزائر، 28 يوليو 2020 (وأج)- أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن اقرار حجر جزئي منزلي على مستوى ست بلديات بتبسة من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى الخامسة صباحا (5:00) لمدة 15 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء ،وذلك بالنظر لتطور الوضعية الوقائية بذات الولاية.

ويشمل هذا الاجراء البلديات الآتية :تبسة، الشريعة، العقلة، بئر العاتر، الونزة و العوينات.

 و أوضح البيان أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و

مكافحته، لاسيما المادة 02 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار او تعديل أو ضبط أوقات الحجر  المنزلي الجزئي او الكلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".

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تبسة: حجر جزئي منزلي على مستوى 6 بلديات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 19:22     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

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