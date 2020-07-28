وهران : العودة إلى العمل في شركة سوتراز-أرزيو بعد أسبوع من الاحتجاج

وقد جاء هذا الانفراج، يضيف المصدر، بعد مفاوضات بين الفرع النقابي لسوتراز التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين وإدارة الشركة، مشيرا إلى أنه "قد تم استئناف العمل داخل هذا الفرع اعتبارا من اليوم بعد الإضراب الذي قام به العمال " .
وبحسب بيان إدارة المؤسسة الذي لم يذكر تفاصيل عن شروط الاستئناف، فقد "اتفق الطرفان على مواصلة المناقشات من أجل إيجاد معا الحلول المناسبة للمشاكل العالقة مع الحفاظ على مصالح الشركة وعمالها."
ومن جانبه أوضح الأمين العام للفرع النقابي لسوتراز-أرزيو بوهران، محمد بن دحة ل/وأج أنه "تم منع 14 سائقا و10 نقابيين من الشركة المذكورة من ولوج المنطقة الصناعية اليوم الثلاثاء للالتحاق بمقر عملهم بالرغم من تحرير محضر تم إرساله من الفرع الولائي للنقابة المذكورة خلال اجتماع ترأسه في 27 يوليو أمينه العام وجمع أعضاء من الفرع النقابي لسوتراز وممثليمن عن الإدارة العامة للشركة."
وتميز الاجتماع "بمفاوضات صعبة تقرر في نهايتها استئناف العمل بصفة غير مشروطة لجميع العمال و كذلك إلغاء القرار التعسفي بالفصل"، يضيف ذات المصدر.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن محمد بن دحة أن عمال سوتراز الذين يعملون في محور أرزيو-مستغانم- وهران "لم يتلقوا بعد مكافأة العيد و التي تعتبر مقدم على الراتب."
للتذكير قام عمال شركة النقل سوتراز-أرزيو بالتوقف عن العمل لمدة أسبوع واحد واعتصام أمام مقر نشاط المصب سوناطراك الواقع بحي جمال الدين بوهران و ذلك بعد منع الوصول إلى الشركة، وفقا للأمين العام للفرع النقابي للشركة وذلك بعد رفض الرئيس المدير العام وبعض إطارته التنفيذيين مناقشة المشاكل الاجتماعية والمهنية للعمال.
وتم عرض المشاكل المختلفة في منصة مطالب متمثلة في 18 نقطة تسلط الضوء على وجه الخصوص على "التدهور المستمر لأدوات العمل والنقص الفادح في قطع الغيار والعقاب التعسفي للعمال" والدعوة إلى "مراجعة الاتفاقية الجماعية وتعويضات مختلفة"، إضافة إلى "تحويل عقود العمل من محدودة المدة إلى غير محدودة المدة".