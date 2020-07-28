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مستغانم: حجر جزئي منزلي على مستوى كافة بلديات الولاية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرات

الجزائر - تم إقرار حجر منزلي جزئي لمدة 15 يوما من الساعة الثامنة (20:00) مساء إلى الخامسة (5:00) من صباح اليوم الموالي على مستوى كافة بلديات ولاية مستغانم، وهذا ابتداء من يوم غد الاربعاء، حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها يوم الثلاثاء.

وأوضح البيان أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المعنية "التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وقد تم اتخاذ هذا القرار --يضيف نفس المصدر-- "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية مستغانم وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة"، مشيرا إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، لاسيما المادة 02 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار أو تعديل أو ضبط أوقات الحجر  المنزلي الجزئي أو الكلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".

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مستغانم: حجر جزئي منزلي على مستوى كافة بلديات الولاية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 9 مرة   شارك

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