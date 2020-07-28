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البليدة: الحكم بعام حبس نافذ في حق شخص متهم بإهانة موظف بعيادة متعددة الخدمات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرات
البليدة: الحكم بعام حبس نافذ في حق شخص متهم بإهانة موظف بعيادة متعددة الخدمات

البليدة - أصدرت محكمة بوفاريك بالبليدة حكما يقضي بمعاقبة شخص متهم بإهانة موظف أثناء تأدية مهامه بالعيادة متعددة الخدمات ببوقرة بعام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة، حسبما جاء يوم الثلاثاء في بيان صادر عن النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة.

فموجب اجراءات المثول الفوري تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة أمس الإثنين عقب توقيفه من قبل مصالح أمن دائرة بوقرة يوم 25 من الشهر الجاري بعد تلقيها مكالمة هاتفية من العيادة متعددة الخدمات الواقعة بذات البلدية سالفة الذكر مفادها قيام أحد الأشخاص الذي كان في حالة سكر جد متقدمة باحداث ضوضاء عارمة بالعيادة متبوعة بعبارات السب والشتم.

ووفقا لما جاء في هذا البيان الصحفي فقد تم متابعة المشتبه فيه في "جنحة اهانة موظف أثناء تأدية مهامه" و "مخالفة السكر العلني السافر" لتتم محاكمته في نفس اليوم أين صدر في حقه حكم يقضي بمعاقبته بعام حبس نافذ و 100 ألف دج مع اصدار أمر بايداعه.

يذكر أن محكمة الجنح بالبليدة كانت قد حكمت الاسبوع الفارط بعقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا في حق شخص متهم بالاعتداء على طبيبين أثناء أداء مهامها بمصلحة الاستعجالات بمستشفى فرانس فانون و 100 ألف دج غرامة نافذة.

للاشارة الى ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه أول أمس الأحد مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 16:38
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البليدة: الحكم بعام حبس نافذ في حق شخص متهم بإهانة موظف بعيادة متعددة الخدمات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:57     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 18 مرة   شارك

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