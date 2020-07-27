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حوادث المرور: وفاة 27 شخصا وإصابة 1231 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرات
حوادث المرور: وفاة 27 شخصا وإصابة 1231 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

الجزائر - لقي 27 شخصا حتفهم وأصيب 1231 آخرين بجروح ، متفاوتة الخطورة في 1031 حادث مرور سجل عبر مناطق متفرقة من الوطن، في الفترة الممتدة ما بين 19 و25  يوليو الجاري، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء الحصيلة الاسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وذكر المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المسيلة بوفاة 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح على اثر 25 حادث مرور.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة، ب  906 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، ذكرت من خلالها بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 1104عملية تعقيم شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع خصصت لها المديرية العامة للحماية المدنية 4600 عون بمختلف الرتب، 668 سيارة إسعاف و598 شاحنة مضخة.

من جانب آخر، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية المدنية، خلال نفس الفترة  بإخماد 172حريقا منها 70حريق لغابات، 36 حريق أدغال، بالإضافة الى51 حريق حشائش و 15 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 237 هكتارا من الغابات و 154هكتارا من الأدغال وكذا  327 هكتار من الحشائش و 4130 ربطة تبن و5037 شجرة مثمرة محروقة.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخـــماد 2564 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

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حوادث المرور: وفاة 27 شخصا وإصابة 1231 آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 15:25     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 6 مرة   شارك

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