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كريكو تتباحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 12:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 26 مرات
كريكو تتباحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر-تباحثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, مساء الاثنين مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر, بليرتا أليكو, سبل تعزيز التعاون سيما في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني, ودعم الفئات الهشة, حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء الذي جرى بالوزارة "سمح بتقييم مشاريع التعاون بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي" وكذا "تبادل الحديث حول سبل اعادة تفعيل البرامج بعد تلاشي جائحة كورونا".

وفي هذا السياق "أبدى الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون سيما في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني, ودعم الفئات الهشة".

كما استقبلت الوزيرة في نفس اليوم, ممثلة اليونيسف بالجزائر, صوريا حسين, حيث "تطرقت السيدة كريكو الى مختلف البرامج الموجهة لحماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر", و"سمح اللقاء بتقييم العمل المشترك بين الطرفين, وبحث سبل اطلاق برامج جديدة لفائدة الطفولة".

وحسب البيان فقد "أبدى الطرفان استعدادهما لتعزيز التعاون بما يخدم الطفل في الجزائر" .

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آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 12:53
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كريكو تتباحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 12:26     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 26 مرة   شارك

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