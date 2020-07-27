السيدة كريكو تستعرض مع السفير الكندي تجربة الجزائر في التكفل بالفئات الهشة 

الجزائر - استعرضت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو مساء يوم الإثنين مع سفير كندا بالجزائر كريستوفر ويلكي تجربة الجزائر في التكفل بالفئات الهشة وسياسة ادماجها اجتماعيا واقتصاديا.

وافاد بيان للوزارة أن السيدة كريكو استعرضت خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تجربة الجزائر في التكفل بالفئات الهشة، وكذا سياسة القطاع لإدماج هذه الفئة سيما ذوي الإحتياجات الخاصة منها اجتماعيا واقتصاديا بغية "تحقيق الإستقلال المالي".

و أضاف ذات المصدر أن السفير الكندي تطرق من جهته إلى مختلف البرامج الموجة للفئات الهشة بكندا، حيث "استحسن" التدابير التي اتخذتها الجزائر لحماية المتضررين من الحجر الصحي بسبب تداعيات كوفيد-19، وكذا الإجراءات المتخذة بدور المسنين من أجل حماية المقيمين والحفاظ على سلامتهم.

وقد أبدى الطرفان في ختام اللقاء استعدادهما لتعزيز التنسيق لترقية برامج التكفل، بالإستفادة من تجربة البلدين، خاصة في مجال دعم المرأة الريفية لولوج عالم المقاولاتية.