عيد الأضحى: ضرورة إرتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي وتكثيف التعقيم للوقاية من كوفيد-19

الجزائر - شددت رئيسة جمعية الوطنية للبياطرة الخواص أسيا بوكفة يوم الاثنين بالجزائر على ضرورة احترام الإجراءات الصحية الوقائية عند عمليات نحر أضاحي العيد لتفادي عدوى كوفيد-19 و أهمها ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم الأماكن و ادوات الذبح.

و أوضحت السيدة بوكفة في حوار خصت به (واج) أنه" ليس هناك مخاوف كبيرة بخصوص الأضاحي و إنما المخاوف تكمن في احتكاك الانسان بالإنسان و تبادل أدوات و معدات الذبح مما يؤدي إلى انتقال عدوى الفيروس".

و أوصت المتحدثة بالتقيد بشروط النظافة عند اقتناء الأضاحي سيما داخل نقاط البيع المعتدة و المرخصة مع وجوب ان تتوفر هذه الفضاءات على مواد التعقيم و التطهير و ان تكون في متناول المواطنين.

و قالت ان الجمعية تنسق حاليا عملها بكثافة مع الأطباء البياطرة (سواء التابعين للقطاع الخاص او العمومي) استعدادا لعيد الاضحى ، مبرزة ان الأطباء البياطرة مجندين على مدار السنة على المستوى الوطني لمرافقة المربين لضمان متابعة صحية ناجعة و فعالة للقطيع الوطني للمواشي.

و بمناسبة يومي العيد الأضحى قالت السيدة بوكفة أن وزارة الفلاحة و التنمية الريفية جندت الأطباء البياطرة على مستوى المذابح و المكاتب الصحية و الوحدات الفلاحية و المفتشيات البيطرية للسهر على النحر الصحي إلى جانب الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية من كوفيد-19.

و اضافت أن أنه تم تسخير مذابح على مستوى بلديتي الحراش و الكاليتوس (العاصمة) لصالح المواطنين الذين يرغبون في نحر اضاحيهم بها.

و اشارت في هذا الصدد أن هاذين المذبحين غير كافيين لتلبية الطلبات الكبيرة لنحر الاضاحي يومي العيد بالعاصمة على غرار باقي ولايات الوطن التي تعاني من نقص كبير في عدد المذابح، داعية الى رفع عددها مستقبلا .