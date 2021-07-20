حوادث المرور: وفاة 4 أشخاص وإصابة 222 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

وذكر المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية عنابة بوفاة شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح.
وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية, خلال نفس الفترة, بـ 132 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين ذكرت من خلالها بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 163عملية تعقيم شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا مجمعات سكنية وشوارع خصصت لها المديرية العامة للحماية المدنية 622 عون بمختلف الرتب, 90 سيارة إسعاف و 85 شاحنة, بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 35 مكان إقامة خصص للحجر الصحي لفائدة مواطنين تم إجلاؤهم من الخارج على مستوى 14 ولاية.
من جانب آخر, قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية المدنية بإخماد 22 حريقا لغابات, 13 حريق أدغال, بالإضافة الى 16 حريق حشائش و 07 حرائق محاصيل زراعية أدت الى إتلاف 97 هكتارا من الغابات و 74 هكتارا من الأدغال وكذا 126 هكتار من الحشائش و 8120 ربطة تبن و3093 شجرة مثمرة محروقة.
اقرأ أيضا : الطرقات تودي بحياة 11 شخصا و تتسبب في جرح 360 آخرين في 48 ساعة
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان من أجل انتشال جثة طفلة تبلغ من العمر سنتين توفيت غرقا داخل حاجز مائي ببلدية سيدي خطاب.