كوفيد-19: الدرك الوطني يذكر بمنع حركة المرور من وإلى 29 ولاية

الجزائر- ذكرت مصالح الدرك الوطني اليوم الأحد مستعملي الطريق أن حركة المرور ما بين الولايات أل 29 والمعنية بتدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد ومكافحته، ممنوعة ما عدا بالنسبة الذين يحوزون على رخصة تنقل استثنائية.

وجاء في تنبيه نشر على الصفحة الرسمية لموقع "طريقي" بفيسبوك -- الخاص بمركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني المخصص للإعلام المروري في الجزائر أنه "في إطار التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-185 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق ل 16 يوليو سنة 2020و المتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته ونذكر مستعملي الطريق بأنه يمنع تنقل حركة المرور ما بين الولايات ال 29 المذكورة في المرسوم التنفيذي ما عدا بالنسبة للأشخاص الذين يحوزون على رخصة تنقل استثنائية.

وأضاف ذات المصدر أن الإجراء يشمل كل من ولايات أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، ال مدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس ، تيبازة، وغليزان.