Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

محكمة الجنايات الابتدائية بسكيكدة: الإعدام في حق عناصر جماعة إرهابية

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 16:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرات
محكمة الجنايات الابتدائية بسكيكدة: الإعدام في حق عناصر جماعة إرهابية

سكيكدة - أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة في إطار جلستها المنعقدة اليوم الأحد، حكما غيابيا بالإعدام في حق أفراد جماعة إرهابية.

وقد أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالإعدام في حق 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 33 و 48 سنة، وينحدرون من ولايات وهران وسكيكدة وجيجل وسطيف بعد إدانتهم بجنايات "الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بث الرعب في أوساط السكان" و "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" والتي استهدفت افراد من الجيش .

وحسب ما جاء في قرار الإحالة فإنه "بتاريخ 30 يوليو 2018 وردت معلومات إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي بسكيكدة مفادها تواجد عناصر إرهابية بجبل عين الحدبة بغابة بيسي بعزابة (شرق سكيكدة) أين تنقلت كتيبة المشاة المستقلة التابعة لأفراد الجيش الوطني الشعبي بسكيكدة إلى عين المكان من أجل البحث والتطويق والإحاطة والتمشيط بجبل عين الحدبة بغابة بيسي بعزابة والمناطق المجاورة له وبوصولهم إلى منطقة عين المالحة هاجمتهم مجموعة إرهابية مجهولة العدد والعدة تنشط بالمنطقة".

أسفر الاشتباك المسلح، الذي وقع بين أفراد الجيش الوطني الشعبي والمجموعة الإرهابية، عن القضاء على 4 إرهابيين مجهولي الهوية بالإضافة إلى استشهاد عسكريين وإصابة آخرين. وخلال جلسة المحاكمة أكد الضحايا وأولياء العسكريين  المتوفين ما ورد في قرار الإحالة.

من جهتها، أفادت النيابة العامة، أن التهمة استوفت أوضاعها الشكلية وأن المتابعة الجزائية تقع ضمن الجرائم الموصوفة ب"أفعال إرهابية أو تخريبية" و "القتل العمد" و"أعمال العنف العمدية" والتمست حكم الإعدام في حق أفراد الجماعة الإرهابية. وبعد فترة المداولة جاء حكم القاضي مطابقا لالتماس النيابة العامة.

آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 17:45
كلـمات مفتـاحيــة :
محكمة الجنايات الابتدائية بسكيكدة: الإعدام في حق عناصر جماعة إرهابية
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 16:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.26

الأزمة في مالي: مجلس الأمن يجتمع غدا الاثنين عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد

20.07.26

كرة القدم: عدة أندية من الرابطتين الأولى والثانية ترفض الاستشارة الكتابية حول مصير البطولة

20.07.26

إنشاء لجان تحقيق لمراقبة ممارسة مؤسسات التعليم الخاصة تربويا وتجاريا

20.07.26

حرائق تسبب في إتلاف نحو 20 هكتارا من الغابات و الادغال بوهران و غليزان

20.07.26

عيد الأضحى: تسخير أكثر من 47 ألف تاجر لضمان المداومة

20.07.26

كورونا : 593 إصابة جديدة، 395 حالة شفاء و 9 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي