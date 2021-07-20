كوفيد-19 : الكشافة الجزائرية ساهمت بأزيد من 200 ألف طرد غذائي و3 مليون قناع واقي

البيض - ساهمت الكشافة الإسلامية الجزائرية في جهود مكافحة كورونا منذ بداية هذه الجائحة بتوزيع أزيد 200 ألف طرد غذائي وأكثر من 3 مليون قناع واقي على المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن وذلك بالتنسيق مع عدد من الفاعلين في الميدان، حسبما أكده اليوم الأحد بالبيض عبد الرحمان حمزاوي القائد العام لهذه المنظمة ذات المنفعة العمومية.

وأفاد القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية ل/وأج، على هامش إشرافه وسط مدينة البيض على انطلاق حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا والتي شملت توزيع 1.500 قناع واقي على المواطنين، أن "الكشافة الإسلامية الجزائرية جندت منذ بداية الجائحة منخرطيها عبر مختلف ولايات الوطن وجميع أفواجها للمساهمة في جهود الوقاية من الوباء من خلال العمل التضامني الذي شمل التكفل بالفئات الفقيرة والمعوزة وكذا الشرائح المتأثرة من تداعيات هذا الوباء".

وأضاف أن تنظيمه باشر منذ أسبوع في حملة وطنية ثانية لمجابهة وباء كورونا والتي سيتم خلالها توزيع الأقنعة الواقية على المواطنين وتحسيسهم بضرورة التقيد واحترام مختلف الإجراءات الوقائية، فضلا عن برمجة عمليات لتعقيم الشوارع والأحياء والتبرع بالدم لفائدة المرضى وتقديم طرود غذائية على الفئات الفقيرة والمعوزة.

وذكر عبد الرحمان حمزاوي أنه سيتم خلال هذه الحملة التي تحمل شعار "بالوعي والتضامن...نهزم الوباء" توزيع عددا من الأضاحي على العائلات الفقيرة والمعوزة تحسبا لعيد الأضحى المبارك.

وقد جندت الكشافة الإسلامية الجزائرية في هذا الصدد، يضيف القائد العام لهذه المنظمة، أزيد من 30 ألف متطوع عبر أفواجها الكشفية من شباب متدربين ومتطوعين عبر جميع ولايات الوطن وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات الفاعلة في الميدان والسلطات المحلية للولايات.

وقد دعا عبد الرحمان حمزاوي الشعب الجزائري إلى" التضامن والتآزر والانخراط في كل المساعي التي تسمح لنا بالخروج من هذه الأزمة في أقرب الآجال وبأخف الأضرار."

وعرف هذا الحدث إبرام اتفاقية شراكة بين المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية وكل من مديريتي المجاهدين والشباب والرياضة من أجل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لاسيما المشاركة في مختلف التظاهرات وترسيخ القيم الوطنية لدى الناشئة من خلال مختلف النشاطات.

كما تم بالمناسبة تكريم عدد من ممثلي فعاليات المجتمع المدني الناشطة في الميدان بالبيض، فضلا عن تنظيم حملة للتبرع بالدم لفائدة المرضى.