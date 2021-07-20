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كوفيد-19: اطلاق خدمة الكترونية لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرات
كوفيد-19: اطلاق خدمة الكترونية لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية

الجزائر - تم اطلاق خدمة الكترونية لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية تحت شعار "الجيش الأبيض يستشير"، في إطار التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

وأوضح نفس المصدر أنه من "أجل تدعيم المرافقة للجيش الأبيض، ارتأى قطاع التضامن الوطني فتح قنوات التشاور مع الأطقم الطبية من خلال تجنيد أخصائيي الخلايا الجوارية التي يبلغ عددها 275 خلية عبر التراب الوطني، سواء عن طريق الاتصال المباشر بالمؤسسات الاستشفائية أو عبر خدمة الكترونية مخصصة لهذا الغرض".

وأشار البيان الى أن هذه المبادرة "تضاف الى مثيلاتها من المبادرات التي تم اطلاقها منذ بداية الجائحة للتكفل بجميع الشرائح الاجتماعية التابعة للقطاع (المسنون في وضع صعب، الاشخاص بدون مأوى، استشارات أسرية...)، مؤكدا أن "المجهودات لا تزال متواصلة لدعم الطبقة الهشة وتشجيع كل انخراط في مسعى القضاء على هذه الجائحة".   

وبعد أن أشادت بالجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل السلطات العمومية والمجتمع المدني، أعربت وزارة التضامن الوطني عن تقديرها لتضحيات الطواقم الطبية في مجابهة فيروس كورونا والتصدي له، موجهة "تحية خاصة للمرأة التي تثابر وتكافح جنبا الى جنب مع جنب مع أخيها الرجل لإنقاذ أرواح الجزائريين".

آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 16:37
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كوفيد-19: اطلاق خدمة الكترونية لتقديم الدعم النفسي للأطقم الطبية
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 15:55     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 22 مرة   شارك

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