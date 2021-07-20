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كوفيد-19: الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال الاحتفال بعيد الأضحى

  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 13:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرات
كوفيد-19: الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال الاحتفال بعيد الأضحى

الجزائر - دعت المديرية العامة للحماية المدنية, يوم الأحد, المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك, وذلك من أجل تفادي نقل عدوى فيروس كورونا وكذا الاستعمال غير العقلاني لأدوات النحر.

وأكدت المديرية في بيان لها, على ضرورة التقيد ببعض التعليمات الأمنية على غرار "احترام التباعد الجسدي, تفادي التجمعات الكثيرة حول الأضحية, تطهير وتنظيف مكان الذبح قبل وبعد الانتهاء من العملية, ارتداء القناع الواقي (الكمامة) واستعمال القفازات والمضخة الهوائية اليدوية وعدم نفخ الأضحية عن طريق الفم".

كما أوصت مديرية الحماية المدنية ب"القيام بتعقيم أدوات النحر المستعملة, وذلك قبل وأثناء وبعد الانتهاء من العملية وعدم تبادل الأدوات بين الأشخاص", مع "غسل اليدين بانتظام وتفادي لمس الوجه, الأنف والفم ووضع هذه الأدوات بعيدا عن متناول الأطفال".

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ودعت إلى "عدم وضع وترك السكاكين والسواطير على الأرض, وعدم استعمال آلات شحذ السكاكين خلال تواجد الأطفال, والتخزين الجيد للمشاعل وأجهزة الطهي (الطابونة) والكبريت والولاعات والاحتفاظ بها بعيدا عن متناول الأطفال", بالإضافة إلى "مراقبة مدة صلاحية منظم الغاز وأنابيب توصيل الغاز لأجهزة الطهي وسلامتها وعدم ترك المشاعل وأجهزة الطهي مشتعلة بدون مراقبة وكذا منع الأطفال من الاقتراب من مصادر النار والولاعات حيث يجب أن يتم تشغيل ذلك فقط من طرف الأشخاص الكبار".

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية على ضرورة أن يكون "الموقع والمشاعل وأجهزة الطهي بعيدة عن الأثاث والستائر لمنع نشوب حرائق", داعية إلى "عدم القيام بعملية الشواء داخل أو بالقرب من الغابات لتفادي اندلاع الحرائق مع تهيئة أماكن خاصة لذلك".

وحثت المديرية المواطنين على الاتصال بمصالحها على الرقمين 1021 و14 في حالة وقوع أي حادث أو حريق, مع تحديد طبيعة الحادث والعنوان بالتدقيق.

آخر تعديل على الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 13:25
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كوفيد-19: الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال الاحتفال بعيد الأضحى
  أدرج يـوم : الأحد, 26 تموز/يوليو 2020 13:08     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 5 مرة   شارك

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