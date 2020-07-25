ارتفاع درجات الحرارة : مصالح الحماية المدنية تدعو المواطنين الى الالتزام بالإرشادات والنصائح الوقائية -

وهران : سوناطرك تتبرع بوسائل الوقاية الصحية لمستشفى المحقن بأرزيو -

كرة القدم/تعليق الموسم 2019/2020 :اجتماع رؤساء الاندية المحترفة يوم الاحد -

الجزائر العاصمة: غلق أزيد من 140 محل تجاري بمقاطعتي زرالدة والشراقة -

التحويل إلى وقود غاز البترول المميع: نحو استراتيجية شاملة لتطوير النشاط -

اعتماد اكثر من 2.600 جمعية على المستوى الوطني في ظرف شهر -

صدور كتاب نساء تركن بصمات في تاريخ الجزائر لمصطفى خياطي -

كورونا : تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى بلديتين بالطارف -

تأسيس منظمة جزائرية لكتاب السيناريو -

تعليم عالي: تحديد تاريخ الاستئناف التدريجي للدراسة الجامعية من صلاحيات رؤساء الجامعات -

تنظيم رحلتين نحو موسكو وعمان لفائدة المقيمين الجزائريين والأجانب العالقين بالجزائر -

كوفيد-19 : هبة من 8 أطنان من العتاد الطبي من تركيا إلى الجزائر -

الجزائر-اقتصاد: نمو سلبي قدر ب-9ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 -

كورونا : 605 إصابة جديدة, 383 حالة شفاء و 10 حالات وفاة -

محمود قمامة كان قدوة في النضال من أجل وحدة الجزائر -

إنعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد -

السيد جراد يؤكد أن الراحل محمود قمامة قضى حياته في خدمة الجزائر -

الحماية المدنية: تسجيل 69 غريقا منذ الفاتح يونيو المنصرم -

امتحانا التعليم المتوسط والبكالوريا: واجعوط يلح على تطبيق المنشور التنظيمي والبروتوكول الوقائي الصحي -