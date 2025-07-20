الطرقات تودي بحياة 11 شخصا و تتسبب في جرح 360 آخرين في 48 ساعة

فخلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 25 يوليو الجاري، أحصت وحدات الحماية المدنية 240 تدخلا في حوادث مرور وقعت عبر عدة ولايات، "خلفت وفاة 11 شخص و إصابة 360 آخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة ، تم إسعافهم بعين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية".
و قد "سجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة شخصين و إصابة 04 آخرين بجروح، إثر اصطدام وقع بين سيارتين سياحيتين بالطريق الوطني رقم 23 بالمكان المسمى منطقة الجرد بلدية واد مرة".
و على صعيد آخر يتصل بالنشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة بـ 243 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 262 عملية تعقيم شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة بالضافة إلى المجمعات السكنية والشوارع.
و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين "1145 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 166 سيارة إسعاف و 149 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 14 مكان إقامة موجه للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولايات الوادي، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، عنابة، بومرداس، تيبازة و الطارف"، وفقا لذات البيان.