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الطرقات تودي بحياة 11 شخصا و تتسبب في جرح 360 آخرين في 48 ساعة

  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 13:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 23 مرات
الطرقات تودي بحياة 11 شخصا و تتسبب في جرح 360 آخرين في 48 ساعة

الجزائر - لقي 11 شخصا حتفهم فيما أصيب 360 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت خلال 48 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، يوم السبت، في بيان لها.

فخلال الفترة الممتدة ما بين 23 إلى 25 يوليو الجاري، أحصت وحدات الحماية المدنية 240 تدخلا في حوادث مرور وقعت عبر عدة ولايات، "خلفت وفاة 11 شخص و إصابة 360 آخرين بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة ، تم إسعافهم بعين المكان ثم تحويلهم إلى المستشفيات المحلية".

و قد "سجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط بوفاة شخصين و إصابة 04 آخرين بجروح، إثر اصطدام وقع بين سيارتين سياحيتين بالطريق الوطني رقم 23 بالمكان المسمى منطقة الجرد بلدية واد مرة".

و على صعيد آخر يتصل بالنشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال الفترة المذكورة بـ 243 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى 262 عملية تعقيم شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة بالضافة إلى المجمعات السكنية والشوارع.

و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين "1145 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 166 سيارة إسعاف و 149 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية 14 مكان إقامة موجه للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلائهم بولايات الوادي، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، عنابة، بومرداس، تيبازة و الطارف"، وفقا لذات البيان.

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الطرقات تودي بحياة 11 شخصا و تتسبب في جرح 360 آخرين في 48 ساعة
  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 13:03     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 23 مرة   شارك

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