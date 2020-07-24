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عيد الأضحى: صلاة العيد تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 18:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
عيد الأضحى: صلاة العيد تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى

الجزائر- أعلنت اللجنة الوزارية للفتوى, في بيان لها الجمعة, أن صلاة عيد الاضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ودون خطبة, وذلك بعد شروق الشمس بنصف ساعة وأن أضحية العيد لا تذبح إلا بعد أداء الصلاة.

ودعت لجنة الفتوى الائمة الى "رفع التكبير بالمساجد لاستشعار معاني العيد  وأجوائه وزرع الفرجة والبهجة في هذا اليوم السعيد", مبرزة أنه "يستحب التكبير والتهليل إطهارا لذكر الله وشكره قبل صلاة العيد".

وذكرت اللجنة أن "التنافس على العمل الصالح وبذل المعروف وفعل الخيرات من أعظم الاعمال في هذه الايام الاولى من ذي الحجة, ومن ذلك تجديد التوبة والاستغفار والتسامح والتراحم والتكافل وقراءة القرآن والذكر والتكبير, بالإضافة الى الاكثار من الصدقة والصيام خصوصا يوم عرفة".

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ودعت اللجنة الوزارية للفتوى بهذه المناسبة الى "الالتزام بالإجراءات الوقائية من أجل +أضحية بلا عدوى+ منها الالتزام بشروط الامن والسلامة والنظافة وتعقيم أدوات الذبح وتجنب تبادلها والتقليل من عدد المشاركين في الذبح, إضافة الى الالتزام بوضع القناع الواقي في المراحل المتصلة بالأضحية والحرص على قواعد التباعد وتفادي التجمعات والزيارات العائلية والمقابر والمصافحة والتقبيل والاكتفاء بالسلام والاشارة".

آخر تعديل على الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 19:15
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عيد الأضحى: صلاة العيد تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 18:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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