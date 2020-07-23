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وهران: تبرع بمعدات طبية للمؤسسة الاستشفائية الجامعية من شركة جزائرية-صينية

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرات

 

وهران - استلمت المؤسسة الإستشفائية الجامعية "أول نوفمبر 1954" بوهران هبة ممثلة في ثلاث شاحنات من المواد والمعدات الطبية مقدمة من شركة جزائرية-صينية "زهون ما انترناشيونال كونستروكشن", حسبما علم يوم الخميس من هذه المؤسسة الصحية.

ويتعلق الأمر بثلاث شاحنات محملة بأجهزة "مانومتر" وهي أجهزة قياس الأكسجين إضافة إلى معدات الحماية مثل الأقنعة الواقية والمآزر والبدلات الخاصة ومختلف منتجات النظافة وغيرها.

وتم تسليم هذه الشحنة لمسؤولي المؤسسة الاستشفائية المذكورة من قبل مسيري الشركة التي مقرها بوهران, حسبما أشير إليه.

وتعد هذه الشحنة "مساهمة من الشركة الجزائرية الصينية في مجابهة كوفييد-19, التي تقودها الفرق الطبية وشبه الطبية للمؤسسة الإستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران", وفقا للمصدر ذاته.

بالإضافة إلى ذلك وبذات الموقع, نظم مسؤولو ذات الشركة حفلا تشجيعيا على شرف الفرق الطبية وشبه الطبية المكلفة بمكافحة فيروس كورونا.

وتم تسليم باقات زهور وهدايا رمزية للأطباء والممرضين "تقديراً وعرفانا لهم على الجهود الكبيرة التي يبذلونها منذ بداية ظهور الوباء والتي هي لفتة تضامنية مع جنود الجيش الأبيض", يضيف ذات المصدر.

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وهران: تبرع بمعدات طبية للمؤسسة الاستشفائية الجامعية من شركة جزائرية-صينية
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 11 مرة   شارك

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