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حوادث المرور: وفاة 1065 شخصا و إصابة 9708 آخرين خلال ال5 أشهر الأولى من السنة الجارية

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 11:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
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الجزائر - لقي 1065 شخص حتفهم وأصيب 9708 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 7216 حادث مرور سجل على مستوى المناطق الحضرية والريفية عبر التراب الوطني خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية، حسب ما أفادت به يوم الخميس المندوبية الوطنية للأمن في الطرق.

 و عليه سجلت حوادث المرور خلال هذه الفترة انخفاضا في جميع المؤشرات قدر ب -24.69 % في عدد الحوادث و -21.37% في عدد القتلى و -26.47 % في عدد الجرحى و ذلك مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2019.

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حوادث المرور: وفاة 1065 شخصا و إصابة 9708 آخرين خلال ال5 أشهر الأولى من السنة الجارية
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 11:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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