كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 6 بلديات بالمسيلة

الجزائر - أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الخميس في بيان لها، عن تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى ست بلديات بالمسيلة لتصبح من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى الخامسة صباحا (5:00) لمدة 10 أيام ابتداء من يوم غد الجمعة، وذلك بالنظر لتطور الوضعية الوقائية بذات الولاية.

ويشمل هذا الاجراء البلديات الآتية: المسيلة، بوسعادة، سيدي عيسى، مقرة، برهوم و أولاد دراج.

و أوضح البيان أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية، الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم اقرار هذا الاجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق ل9 يوليو سنة 2020 المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، لاسيما المادة 02 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار او تعديل أو ضبط أوقات الحجر المنزلي الجزئي او الكلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".