مستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة: إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا

سكيكدة - قام فريق طبي متخصص في أمراض النساء و التوليد بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء بإجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، حسب ما علم من مديرية الصحة و السكان بالولاية.

و أوضح ذات المصدر بأن السيدة التي أجريت لها العملية مصابة بفيروس كورونا و كانت تتلقى العلاج بمستشفى الإخوة سعد قرمش المخصص للمصابين بكوفيد-19 و قد تم نقلها إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة لإجراء العملية القيصرية على اعتبار أن مستشفى سعد قرمش لا يتوفر على مصلحة لطب النساء و التوليد.

و أضاف ذات المصدر بأنه قد تم اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستقبال السيدة بداية من تخصيص مسار خاص بها عند دخولها المستشفى و حتى وصولها إلى قاعة العمليات و الجناح الخاص الذي تم تخصيصه لإجراء هذا النوع من العمليات لهذه الفئة.

و أردف ذات المصدر بأن الأم و المولود الذي هو من جنس أنثى في حالة "جيدة"، مفيدا بأنه قد تم نقل الرضيع إلى جناح خاص و عزله في انتظار إخضاعه لكل الفحوصات الضرورية للتأكد من إصابته أو من عدمها بالفيروس قبل تسليمه لعائلته.

جدير بالذكر أن هذه العملية القيصرية الناجحة تعد الثانية من نوعها بسكيكدة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بعد تلك التي تم إجراؤها في 20 مايو المنصرم لسيدة تبلغ من العمر 37 سنة و التي أنجبت مولودا من جنس ذكر و أظهرت الفحوصات أن حالته الصحية "جيدة" و غير حامل للفيروس.