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حوادث مرور: وفاة 18 شخصا وإصابة أزيد من ألف آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 10:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرات
حوادث مرور: وفاة 18 شخصا وإصابة أزيد من ألف آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي

 الجزائر - لقي 18 شخصا حتفهم و أصيب 1095 آخرين بجروح اثر وقوع 977 حادث مرور عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 18 يوليو الجاري، حسب حصيلة اوردتها يوم الثلاثاء المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصــيلة سجلت في ولايـة الأغواط بوفاة 03 اشخاص و جرح 13 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية إثـر وقوع 09 حوادث مرور .

وقامت وحدات الحماية المدنية من جهة أخرى بـ  2512  تدخلا سمح بإخـماد 2083 حريق منها منزلية و صناعية وحرائق مـختلفـة فيما سمحت مختلف التدخلات (6850) خلال ذات الفترة بالقيام ب  6148 عملية إسعاف و إنقاذ لأشخاص في خطر.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد أشارت المديرية العامة للحماية المدنية الى أن مختلف مصالحها قامت خلال الاسبوع الفارط  بـ 657 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، تحثهم وتذكرهم من خلالها على "ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي".

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 780 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع مع تخصيص 3327 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 483 سيارة إسعاف و 431 شاحنة مضخة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 10:12
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حوادث مرور: وفاة 18 شخصا وإصابة أزيد من ألف آخرين بجروح خلال الأسبوع الماضي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 10:11     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 4 مرة   شارك

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