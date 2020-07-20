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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 179 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 12:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرات
حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 179 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي تسعة (9) أشخاص حتفهم وأصيب 179 آخرون متفاوتة الخطورة جراء وقوع العديد من حوادث المرور بمناطق متفرقة من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الاثنين مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية المسيلة بوفاة أربعة (4) أشخاص من عائلة واحدة وإصابة ثلاثة (3) آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين(2) بالطريق الولائي رقم 60 ببلدية ونوغة، دائرة حمام الضلعة.

من جهة أخرى، قام غطاسو الحماية المدنية لولاية وهران بانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 19 سنة توفي غرقا في البحر بمنطقة صخرية لمدراغ ببلدية عين الترك، حيث تم نقل جثة الضحية الى المستشفى المحلي.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة ب 142 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الإجتماعي، بالإضافة إلى القيام 193 عملية تعقيم عبر كامل ولايات الوطن شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة وكذا المجمعات السكنية والشوارع.

وأبرز المصدر ذاته أن المديرية العامة للحماية المدنية خصصت لهاتين العمليتين 715 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 99 سيارة إسعاف و 86 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية أماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم بولايتي الجزائر وإليزي.

وعلى صعيد آخر، قام جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية للحماية المدنية بإخماد 18 حرائق من مختلف الغطاء النباتي منها 07 حرائق غابة|، 04 حرائق أدغال، 06 حرائق أحراش، إلى جانب حريق محاصيل زراعية.

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حوادث المرور: وفاة 9 أشخاص وإصابة 179 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 12:24     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 17 مرة   شارك

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