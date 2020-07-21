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الرئيس تبون يشيد بالمجتمع المدني و يبرز دوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن

  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 00:10     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 222 مرات
الرئيس تبون يشيد بالمجتمع المدني و يبرز دوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن

الجزائر - أشاد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مساء الأحد, بالمجتمع المدني, و بدوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطنين.

وقال الرئيس تبون, في مقابلة صحفية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, "ألح على المجتمع المدني لأنه نزيه وأنا ميال كثير للحركة الجمعوية التي تهتم بيوميات المواطنين", لافتا إلى أن البلاد في الوقت الحالي ليست في مرحلة انتخابات بل في مرحلة بناء للمجتمع المدني فيها دور مهم. وعبر رئيس الجمهورية, في هذا الاطار, عن "فخره" بوجود العديد من الشباب الذين ينشطون "تطوعا ويضحون بعطلهم الأسبوعية لفائدة المرضى وحماية البيئة ".

وبعد أن أكد أن الدولة لن تكون قوية و عادلة إلا بالقانون", شدد رئيس الجمهورية على ضرورة " تطهير المناخ القديم", متعهدا في هذا الاطار أن "الذي جرى سابقا لن يتكرر أبدا وأن الامراض الاجتماعية والاقتصادية و اللاأخلاق لابد ان تنتهي" مبرزا أنه "لابد من الاستفادة من دروس الماضي ليس بالنية الحسنة فقط بل بالقوانين".

و في رده عن سؤال حول تصوره للدولة الاجتماعية, أكد أنها هي التي تكون "وفية للذين ضحوا بأنفسهم من أجل بناء دولة عادلة تحارب الفقر", مشددا على ضرورة توزيع "الدخل القومي على المواطنين بالقسطاس".

و أشار في هذا السياق إلى انه " لن يسمح أبدا بترك مواطنين يلهثون وراء كيس حليب".

كما تعهد الرئيس بعدم " قبوله بوجود فئة من المواطنين يشيدون منازل محترمة ويعيش أولادهم في ظروف محترمة وفئة أخرى تعيش في بيوت قصديرية".

وقال أن "أغلب المواطنين لا يطالبون بالثراء و لكن بصون كرامتهم", مجددا التأكيد على أن "برنامجه يقوم على صون كرامة المواطن ويطمح لبناء جيل جديد من خلال إعطاء نفس الحظوظ و نفس الفرص لكل الجزائريين". وأوضح أن "ضمان مبدأ تساوي الفرص بين المواطنين ضروري من منطلق أن الديمقراطية تبنى على هذا المبدأ".

آخر تعديل على الثلاثاء, 21 تموز/يوليو 2020 10:13
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الرئيس تبون يشيد بالمجتمع المدني و يبرز دوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن
  أدرج يـوم : الإثنين, 20 تموز/يوليو 2020 00:10     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 222 مرة   شارك

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