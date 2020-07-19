بناء الاقتصاد الوطني يمر عبر محاربة المال الفاسد و بناء مؤسسات قوية و نظيفة -

الرئيس تبون: هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن -

الأزمة الليبية : حل جزائري - تونسي أمر ممكن -

الرئيس تبون يشيد بالمجتمع المدني و يبرز دوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن -

التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب دستورا توافقيا يدوم لأطول مدة ممكنة -

معالجة ملفات الذاكرة : الرئيس تبون يعين السيد شيخي ممثلا عن الجانب الجزائري في العمل الجاري مع فرنسا -

تغييرات جذرية للاقتصاد الوطني لدفعه نحو التنافسية و الابتكار -

كوفيد-19 : رئيس الجمهورية يؤكد تشديد العقوبات ضد المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات -

رئيس الجمهورية يمنح وسام عشير من مصف الاستحقاق الوطني لكل من عثمان عريوات وقدور درسوني -

وهران : تخصيص أزيد من 3 مليار دج لإتمام أشغال مختلف الشبكات بالمدينة الجديدة أحمد زبانة -

سطيف : مبادرات تطوعية لتزيين وتنظيف أحياء المدينة في زمن الجائحة -

مستقبل الموسم الكروي 2019-2020 : سنلجأ للاستشارة الكتابية هذا الأسبوع -

لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية 2022 : اتخاذ العديد من القرارات خلال اجتماع المجلس التنفيذي بوهران -

قبائل ليبية ترفض دعوات التدخل العسكري المصري في ليبيا -

كرة القدم: سنخوض كأس افريقيا-2022 بهدف الاحتفاظ بلقبنا -

مواد الغذائية: وزارة التجارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين الى احترام شروط النظافة والتبريد -

تعليم عالي: ترقية 599 من أستاذ محاضر قسم أ إلى رتبة أستاذ من مجموع 740 مترشحا -

ولاية الجزائر: إنتاج أكثر 1600 طن من الثروة السمكية خلال السداسي الأول من السنة الجارية -

الذكرى ال58 لعيد الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يتلقى رسائل التهاني -