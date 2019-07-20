حوادث المرور: وفاة ثمانية أشخاص واصابة 183 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة

الجزائر - توفي ثمانية (8) أشخاص و أصيب 183 أخرون بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة, إثر عدة حوادث مرورية سجلت عبر الوطن, خلال ال24 ساعة الاخيرة, حسب ما أوردته يوم الأحد حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الشلف بوفاة شخصين (2) و إصابة ثلاثة (3) آخرين بجروح , على إثر انقلاب سيارة وسقوطها في واد على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بلدية و دائرة تنس.

من جهة أخرى, قام غطاسو الحماية المدنية لولاية عنابة بانتشال جثة لشابة تبلغ من العمر 21 سنة متوفية غرقا في البحر بشاطئ سيدي سالم ببلدية و دائرة البوني, تم نقل جثة الضحية الى المستشفى المحلي.

فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19), قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 116 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 131 عملية تعقيم عبر كل ولايات الوطن, من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

و خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 621 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, 88 سيارة إسعاف 86 شاحنة, بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين (2) للإقامة موجهة للحجر الصحي بولاية الجزائر.

من جهة أخرى, قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 10 حرائق من مختلف أنواع الغطاء النباتي منها حريق (1) غابة , حريقي (2)أدغال , 7 حرائق محاصيل زراعية أدى الى إتلاف هكتار واحد من الغابات , 4 هكتارات من الأدغال , هكتارين من الحشائش , 1.5 هكتار من القمح , 1050 حزمة تبن , 210 شجرة مثمرة الى جانب 40 نخلة.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية لولاية تمنراست من اجل نقل جثتين إلى المستشفى المحلي و هما لشخصين يبلغان من العمر 69 سنة و 44 سنة, تاها و عثر عليهما متوفيين على مسافة 80 كلم من مدينة عين صالح.