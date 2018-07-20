Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

معالجة أكثر من 56 ألف قضية جنائية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 16:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
معالجة أكثر من 56 ألف قضية جنائية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية

الجزائر - أكثر من 56000 قضية جنائية تم معالجتها من قبل مصالح الشرطة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. 

ففي حصيلتها المتعلقة بمكافحة الجريمة، "سجلت المديرية العامة للأمن الوطني بإقليم اختصاص مصالحها 56530 قضية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2020، حيث نجحت بفضل موردها البشري المتخصص والتقنيات الحديثة المستعملة في البحث الجنائي من حل القضايا الجنائية التي تورط فيها 55074 مشتبه فيه"، حسب نفس المصدر.

وتتصدر هذه القضايا جرائم المساس بالأشخاص بـ 18447 قضية، 15335 قضية تتعلق بالمساس بالممتلكات، و10677 قضية تخص الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و 6565 قضية ترتبط بالمساس بالشيء العمومي.

إقرأ أيضا: ورقلة: أحكام ما بين 30 سنة و 20 سنة سجنا نافذا ضد متورطين في قضية مخدرات 

كما تم معالجة 3241 قضية تتعلق بالجرائم الاقتصادية و المالية و1546 قضية تندرج ضمن الجرائم السيبرانية و 719 قضية آداب عامة، يضيف البيان.

وأوضح  بالمناسبة، رئيس خلية الاتصال والصحافة بالمديرية، العميد الأول للشرطة لعروم أعمر أن النتائج المسجلة "تعكس حجم العمل الاستباقي لمصالح الشرطة للوقوف بحزم في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، بالموازاة مع جهودها في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا ومحاربة المضاربة".

وفي سياق آخر، وبخصوص مساهمة مصالح الامن في الحد من تفشي وباء كورونا العالمي، أكد ذات المسؤول أن "حملات التوعية المتكررة التي تقوم بها مصالح الشرطة يوميا عبر التراب الوطني والموجهة للمواطنين وأصحاب المحلات التجارية والحرفيين والناقلين هي قيمة مضافة للجهد الوقائي المبذول من طرف السلطات المحلية والشركاء في الميدان، للمساهمة الفعلية في الحد من انتشار الوباء، بالإضافة إلى المشاركة في عمليات التعقيم بالساحات والشوارع والأحياء الشعبية بما يعزز الصحة العمومية".

كلـمات مفتـاحيــة :
معالجة أكثر من 56 ألف قضية جنائية خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 16:12     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.18

تنصيب لجنة الحماية المكلفة بتقييم آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني 

20.07.18

كورونا: 601 إصابة جديدة، 314 حالة شفاء و 11 وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة

20.07.18

الهزة الأرضية المسجلة بميلة : وزارة الموارد المائية تطمئن بعدم وجود أي خطر على سد بني…

20.07.18

تمديد آجال ابداء تعليقات حول كيفيات تنفيذ الاحكام الخاصة بالاتصالات الالكترونية الى غاية…

20.07.18

النصب التذكاري للرئيس سوكارنو بالعاصمة دليل على العلاقات التاريخية بين الجزائر واندونيسيا

20.07.18

كرة القدم : وزارة الشباب والرياضة ترفض منح الاتحادية الجزائرية ترخيصا لعقد جمعية عامة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.15

الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يوجه "الضربة القاصمة لوهم" مغربية الصحراء…

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.16

إطلاق تطبيق إلكتروني يمكن المتقاعدين من التعرف على يوم صب معاشاتهم ومنحهم

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.15

سيارات: الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين تنفيذيين

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة