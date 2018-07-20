حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة أزيد من 323 آخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

الجزائر - لقي 7 أشخاص حتفهم وأصيب 323 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على اثر 114 تدخلا لوحدات الحماية المدنية نتيجة وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال 48 ساعة الأخيرة كما أفاد اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية الأغواط حيث تسببت الحوادث في مقتل 03 أشخاص وإصابة 05 أحرين بجروح، حسب المصدر ذاته.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني ب 284 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم على احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي بالإضافة إلى القيام ب 274 عملية تعقيم عبر كل ولايات الوطن من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

ولهذا الغرض خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1359عون حماية مدنية بمختلف الرتب و 184 سيارة إسعاف و 147 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين اثنين للإقامة لغرض صحي بولاية الجزائر، يضيف ذات البيان.

إقرأ أيضا: حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة أزيد من 130 اخرين بجروح خلال ال24 ساعة

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إخماد 05 حرائق بولايات الجزائر، تبسة، البليدة وسيدي بلعباس و ولاية سطيف أين تسبب حريق نشب في شقة بحي 90 مسكن ببلدية الدهامشة بدائرة عين الكبيرة بولاية سطيف في إصابة 07 أشخاص يعانون من صعوبة في التنفس.