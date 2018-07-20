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كوفيد-19: حملة وطنية للتضامن مع الاطقم الطبية لمحاربة جائحة كورونا

  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 12:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 34 مرات
كوفيد-19: حملة وطنية للتضامن مع الاطقم الطبية لمحاربة جائحة كورونا

الجزائر - أعلن وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي يوم السبت بالجزائر العاصمة عن اطلاق قريبا حملة وطنية تضامنية مع الأطقم الطبية التي تعمل في الميدان من أجل  مكافحة فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

وقال الوزير  في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية علمية بعنوان "مراعاة الفتوى لظروف المجتمع " باستخدام تقنية التحاضر عن بعد أن قطاعه سيقوم بإطلاق حملة للتضامن مع الاطباء الذين "يؤدون عملا جبارا في الميدان لمكافحة فيروس كورونا لكونه عدو يحتاج الى تجند الجميع والوقوف الى جانب هذه الفئة ودعمها".

وأضاف السيد بلمهدي بأن العلماء وأئمة الامة سيقومون بالمناسبة بتقديم النصح وتوجيه المواطنين لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للازمة قصد "حماية النفس البشرية من الهلاك".

و أوضح الوزير بأن عمل اللجنة الوزارية للفتوى هو مواكبة جميع مراحل تطور المجتمع وتوجيهه بما يتوافق والنصوص القرآنية والسنة النبوية والسعي لحمايته من كل شر لا سيما في مكافحة وباء فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد.

وقال السيد بلمهدي بأن أفراد المجتمع وجدوا ضالتهم في لجنة الفتوى التي فيها علماء تمرنوا على ممارسة الفتوى وفق تطورات المجتمع، مبرزا الدور الذي تقوم به ذات اللجنة من خلال مرافقتها للمجتمع في مواجهة وباء كورونا.

آخر تعديل على السبت, 18 تموز/يوليو 2020 18:57
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كوفيد-19: حملة وطنية للتضامن مع الاطقم الطبية لمحاربة جائحة كورونا
  أدرج يـوم : السبت, 18 تموز/يوليو 2020 12:36     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 34 مرة   شارك

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