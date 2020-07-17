واوضح ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية لولاية تيارت "تدخلت من أجل انتشال جثتي شخصين توفيا في بئر اثناء قيامهما بعملية تنقيته بالمكان المسمى منطقة الشارف ببلدية تيارت، حيث أدى ذلك الى وفاة شهيد الواجب غطاس الحماية المدنية العريف زواتنية خالد عن عمر يناهز 43 سنة".
وفاة غطاس من الحماية المدنية أثناء عملية انتشال جثتي شخصين من بئر بتيارت
أدرج يـوم : الجمعة, 17 تموز/يوليو 2020 15:32 الفئـة : مجتمـــع قراءة : 5 مرات
الجزائر - توفي غطاس من الحماية المدنية أثناء مشاركته في عملية انتشال جثتي شخصين من بئر بتيارت، حسب ما أورده يوم الجمعة بيان لمصالح الحماية المدنية.
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