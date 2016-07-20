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وهران: إدانة امرأة بالسجن 18 شهرا في قضية إعتداء على الأطقم الطبية

  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 17:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرات
وهران: إدانة امرأة بالسجن 18 شهرا في قضية إعتداء على الأطقم الطبية

 وهران - أدانت محكمة وهران في ساعة مبكرة من يوم الخميس امرأة بالحكم بالسجن 18 شهرا نافذة وغرامة قدرها 20 ألف دج في قضية الاعتداء وإهانة الأطقم الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بن زرجب.

وقد دامت جلسة المحاكمة لنهار أمس الأربعاء إلى غاية ساعة مبكرة من يوم الخميس حيث كانت النيابة خلالها قد التمست حكما بالسجن لمدة خمس سنوات.

وكانت المحكوم عليها قد أودعت السجن المؤقت يوم الثلاثاء حيث تمت متابعتها بناءا على إجراءات المثول الفوري بتهم "إهانة موظف أثناء تأدية مهامه وإهانة هيئة نظامية والقذف والتقاط صور ونشرها بغير إذن صاحبها والمساس برموز ثورة التحرير الوطني وذلك طبقا للمادة 151 من قانون العقوبات ومواد القانون 07/99 المتعلق بالمجاهد والشهيد.

كما بينت التحقيقات في وقائع القضية قيام المشتكى منها من قبل إدارة المستشفى الجامعي بوهران بنشر صورا على مواقع التواصل الاجتماعي وهي بصدد ترديد عبارات مشينة للأطقم الطبية وكذا للمصالح الإدارية بالمستشفى، إضافة إلى ذكرها عبارات ماسة برموز ثورة التحرير مرتبطة بجماجم الثوار المسترجعة مؤخرا.

وقبلها كانت صفحات موقع الفايسبوك قد تداولت مؤخرا صورا نشرتها المتهمة في القضية والمعروفة في الوسط الفني المحلي بكنية "الجابونية" تظهرها وهي في حالة هيستيرية وتطوف في أروقة مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية للمستشفى في شكل ظهرت فيه، وكأنها تطارد الأطقم متهمة إياهم بالتقصير باستعمال عبارات وصفت "بغير اللائقة".

كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: إدانة امرأة بالسجن 18 شهرا في قضية إعتداء على الأطقم الطبية
  أدرج يـوم : الخميس, 16 تموز/يوليو 2020 17:50     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 15 مرة   شارك

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