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حوادث المرور: 11 قتيلا و 303 جرحى خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 17:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرات
حوادث المرور: 11 قتيلا و 303 جرحى خلال أسبوع بالمناطق الحضرية

الجزائر - لقي 11 شخصا حتفهم  وجرح 303 آخرون في 252  حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 07  إلى 13 يوليو الجاري، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت الحصيلة الجديدة انخفاضا في عدد حوادث المرور قدر بـ (-07 ) حادثا، و ارتفاعا في عدد الجرحى بـ (+04 ) جريحا في حين سجل عدد الوفيات ارتفاعا بـ(+06) حالات.

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وتشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 %، نتيجة عدم احترام مسافة الامان والإفراط في السرعة و الإرهاق إضافة إلى العوامل الأخرى المرتبطة بالمركبة والمحيط.

وتجدد المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الإطار دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى توخي الحيطة والحذر أثناء السياقة، مع ضرورة احترام قانون المرور و السرعة المحددة  والمراقبة الدورية للمركبة، كما تضع تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 ، لتلقي البلاغات24 سا/24 سا.

كلـمات مفتـاحيــة :
حوادث المرور: 11 قتيلا و 303 جرحى خلال أسبوع بالمناطق الحضرية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 17:33     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 10 مرة   شارك

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