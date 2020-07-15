الإطلاق الرسمي لدليل حماية الأطفال على الأنترنت

الجزائر - أعلنت وزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن الإطلاق الرسمي لـ"دليل حماية الأطفال على الانترنت"، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل الجزائري المصادف لـ 15 يوليو من كل سنة.

ويهدف هذا الدليل العملي، مثلما أوضحه البيان، إلى "وقاية الأطفال وحمايتهم من الأخطار المحتملة التي قد تترتب عن استعمالهم لشبكة الانترنت، نظرا للفضول و العفوية التي يمتازون بها والتي تجعلهم عرضة لأضرار و انتهاكات لسلامتهم المعنوية و حتى الجسدية".

ويقوم الدليل المذكور على "مقاربة متكاملة" لحماية الأطفال، على اختلاف فئاتهم العمرية (الطفولة المبكرة، الطفولة المتوسطة، و المراهقة) اعتمادا على إشراك كل الفاعلين في محيطهم المقرب، كالأولياء والمربين.

إقرأ أيضا: الطفولة في الجزائر تتوفر على إطار قانوني "متكامل" يضمن تجسيد حقوقها وحمايتها ويتضمن هذا الدليل جملة من المحاور المتمثلة في "تشخيص دقيق للأخطار والأضرار المحدقة بالأطفال خلال ولوجهم للإنترنت" و"تحديد مفصل للمفاهيم و عناصر التحادث (المفردات) المرتبطة بهذه الأخطار" مع "تبيان الممارسات والسلوكيات الواجب على الأولياء و المربين تلقينها للأطفال لضمان استخدام آمن للإنترنت".

كما يحتوي على محاور أخرى تدور حول "الوسائل التكنولوجية المتوفرة لتأطير استعمال الإنترنت، من برمجيات وتطبيقات للحماية من المضامين الضارة و المسيئة للأطفال" و"توضيح الإجراءات والوسائط المتاحة لتفاعل الأولياء والأوصياء والمربين لإبلاغ الجهات المختصة عن حالات استغلال الأطفال على الإنترنت"، يضيف المصدر ذاته.

للتذكير، تم إعداد "دليل حماية الطفل على الأنترنت" عقب مشاورات موسعة وبالتنسيق الوثيق مع الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، التربية الوطنية، الشباب والرياضة والتضامن الوطني، إلى جانب كل من الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني و كذا الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وتجدر الإشارة إلى أنه متاح للتحميل على الموقع الالكتروني للوزارة: باللغة العربية: https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/guide_0.pdf

باللغة الأجنبية: https://www.mpt.gov.dz/sites/default/files/guide.pdf .