كوفيد-19: الكشافة الإسلامية تطلق حملة وطنية تحت عنوان "بالوعي والتضامن نهزم الوباء"

الجزائر - تطلق الكشافة الإسلامية الجزائرية ابتداء من غد الخميس حملة وطنية تحت عنوان "بالوعي والتضامن نهزم الوباء" لمواصلة التحسيس والتضامن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتخفيف من انعكاساته عبر كافة ولايات وبلديات الوطن، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لذات الهيئة.

وتتضمن الحملة جملة من العمليات تتمثل في "تقديم الخدمات والمساعدات الضرورية للمواطنين واستمرار العمليات التضامنية عبر كافة مناطق الوطن ، تنظيم حملات تحسيسية جوارية دورية للالتزام بالإجراءات الوقائية لاسيما ارتداء الأقنعة الواقية واحترام قواعد النظافة والتباعد الاجتماعي و القيام بحملات تعقيم وتطهير للأحياء والشوارع والأماكن العامة".

كما تشمل ذات الحملة جمع وخياطة الكمامات وتوزيعها على المواطنين، تقديم الدعم والمساعدات الممكنة للأطقم الطبية والمستشفيات وتنظيم حملات دورية للتبرع بالدم.

وأضاف البيان أنه سيتم اشراك في هذه الحملة الجمعيات والفاعلين والتنسيق مع السلطات والهيئات المحلية.