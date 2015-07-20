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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة أزيد من 130 اخرين بجروح خلال ال24 ساعة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 10:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرات

الجزائر- لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 136 اخرون بجروح متفاوتة الخطورة تم تسجيلهم على اثر 114 تدخل لوحدات الحماية المدنية نتيجة وقوع حوادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال 24  ساعة الأخيرة كما أفاد يوم الأربعاء بيان لمصالح الحماية المدنية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 62 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 10 ولايات مست 33 بلدية تحثهم وتذكرهم على احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 91 عملية تعقيم عبر 12 ولاية مست 37 بلدية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

ولهذا الغرض خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 255 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 47 سيارة إسعاف و 34 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين اثنين للإقامة لغرض الصحي بولاية الجزائر, يضيف ذات البيان.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية  لولاية المدية لتحويل الى المستشفى المحلي  03 نساء يبلغن من العمر 90 سنة ، 58 سنة و 55 سنة متوفيات مختنقات بغاز احادي الكربون المنبعث من مسخن الحمام وكذا اصابة 03 اشخاص اخرين بصعوبة في التنفس، هذا الحادث الأليم وقع بحي  ثنية الحجر ببلدية المدية.

من  جهة أخرى تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 08 سنوات توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى دوار أولاد بلحاج بلدية لرجم. جثة الضحية تم نقلها الى مستشفى تيسمسيلت.

لتذكير، فان عدد الوفيات غرقا في المجمعات المائية منذ الفاتح من يونيو بلغ 27 ضحية. أما فيما يخص الوفيات غرقا في البحر لنفس الفترة فبلغ عدد الضحايا المتوفيين 28 غريقا, كما جاء  في بيان الحماية المدنية.

آخر تعديل على الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 11:55
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حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة أزيد من 130 اخرين بجروح خلال ال24 ساعة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 10:01     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 2 مرة   شارك

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