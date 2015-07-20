حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص واصابة أزيد من 130 اخرين بجروح خلال ال24 ساعة

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 62 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 10 ولايات مست 33 بلدية تحثهم وتذكرهم على احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 91 عملية تعقيم عبر 12 ولاية مست 37 بلدية، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.
ولهذا الغرض خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 255 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 47 سيارة إسعاف و 34 شاحنة بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين اثنين للإقامة لغرض الصحي بولاية الجزائر, يضيف ذات البيان.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية لتحويل الى المستشفى المحلي 03 نساء يبلغن من العمر 90 سنة ، 58 سنة و 55 سنة متوفيات مختنقات بغاز احادي الكربون المنبعث من مسخن الحمام وكذا اصابة 03 اشخاص اخرين بصعوبة في التنفس، هذا الحادث الأليم وقع بحي ثنية الحجر ببلدية المدية.
من جهة أخرى تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر 08 سنوات توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى دوار أولاد بلحاج بلدية لرجم. جثة الضحية تم نقلها الى مستشفى تيسمسيلت.
لتذكير، فان عدد الوفيات غرقا في المجمعات المائية منذ الفاتح من يونيو بلغ 27 ضحية. أما فيما يخص الوفيات غرقا في البحر لنفس الفترة فبلغ عدد الضحايا المتوفيين 28 غريقا, كما جاء في بيان الحماية المدنية.