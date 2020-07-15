أمن ولاية الجزائر: استرجاع ثماني دراجات نارية مسروقة

وأوضح البيان أن قضية الحال عالجتها مصالح الأمن الحضري الرابع سعيد حمدين التابع لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس, بعد ترسيم مواطن لشكوى بذات المصالح, جاء في طيها سرقة دراجته النارية, بعد أن ركنها بإحدى الوكالات التجارية.
وأضاف البيان ان الضحيّة تقدم مرة أخرى لذات المصالح قصد إبلاغ عناصر الشرطة بأن صديقه قد لمح دراجته النارية بإحدى الورشات بالقبة معروضة للبيع, لتقوم على إثر ذلك مصالح الأمن الحضري, وفقا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا, بتوقيف صاحب الورشة وحجز دراجة الضحية أثناء عملية بيع وشراء.
وأبرز ذات المصدر أنه بتنفيذ إذن بتفتيش مرأب المشتبه فيه, تم حجز سبع (07) دراجات نارية أرقامها التسلسلية مشبوهة, بالإضافة إلى ثلاث (03) بطاقات رمادية وكذا معدات وأدوات تقطيع وتلحيم ودهن لتغيير الأرقام التسلسلية, مع حجز نصف دراجة نارية وقطعة حديدية بها رقم تسلسلي لدراجة نارية كانت مخبأة بين الأغراض وبتكثيف التحريات, تبين لعناصر الشرطة أن دراجة الضحية قد تم تغيير لون مقعدها إلى لون آخر, كما تم تغيير رقمها التسلسلي وهو ما أثبته خبير المناجم.
من جهة اخرى ذكر البيان انه تم أيضا تحديد هوية المشتبه فيه الأول, حيث تم توقيفه هو الآخر في حين بقي المشتبه فيه الثالث في حالة فرار.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا, تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا, أين أمر بوضع إثنين من المشتبه فيهما تحت الرقابة القضائية, يشير البيان.