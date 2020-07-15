Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أمن ولاية الجزائر: استرجاع ثماني دراجات نارية مسروقة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 08:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرات

الجزائر- تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة دراجة نارية وتزوير وثائقها وأرقامها التسلسلية واسترجعت ثماني دراجات نارية, حسبما جاء يوم الثلاثاء في بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح البيان أن قضية الحال عالجتها مصالح الأمن الحضري الرابع سعيد حمدين التابع لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس, بعد ترسيم مواطن لشكوى بذات المصالح, جاء في طيها سرقة دراجته النارية, بعد أن ركنها بإحدى الوكالات التجارية.

وأضاف البيان ان الضحيّة تقدم مرة أخرى لذات المصالح قصد إبلاغ عناصر الشرطة بأن صديقه قد لمح دراجته النارية بإحدى الورشات بالقبة معروضة للبيع, لتقوم على إثر ذلك مصالح الأمن الحضري, وفقا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا, بتوقيف صاحب الورشة وحجز دراجة الضحية أثناء عملية بيع وشراء.

وأبرز ذات المصدر أنه بتنفيذ إذن بتفتيش مرأب المشتبه فيه, تم حجز سبع (07) دراجات نارية أرقامها التسلسلية مشبوهة, بالإضافة إلى ثلاث (03) بطاقات رمادية وكذا معدات وأدوات تقطيع وتلحيم ودهن لتغيير الأرقام التسلسلية, مع حجز نصف دراجة نارية وقطعة حديدية بها رقم تسلسلي لدراجة نارية كانت مخبأة بين الأغراض وبتكثيف التحريات, تبين لعناصر الشرطة أن دراجة الضحية قد تم تغيير لون مقعدها إلى لون آخر, كما تم تغيير رقمها التسلسلي وهو ما أثبته خبير المناجم.

من جهة اخرى ذكر البيان انه تم أيضا تحديد هوية المشتبه فيه الأول, حيث تم توقيفه هو الآخر في حين بقي المشتبه فيه الثالث في حالة فرار.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا, تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا, أين أمر بوضع إثنين من المشتبه فيهما تحت الرقابة القضائية, يشير البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 09:33
كلـمات مفتـاحيــة :
أمن ولاية الجزائر: استرجاع ثماني دراجات نارية مسروقة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 15 تموز/يوليو 2020 08:38     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.15

البنك الإفريقي للتنمية: تعيين الجزائري رباح أرزقي في منصب كبير الخبراء الاقتصاديين ونائب…

20.07.15

عيد الأضحى: وزارة الشؤون الدينية تدعو إلى الالتزام الصارم بشروط الأمن والسلامة

20.07.15

عطار يرأس اجتماع وزاريا حول أثار النشاطات الصناعية على البيئة

20.07.15

ولاية الجزائر: انطلاق عملية ترحيل لسكان الحيين القصديريين "بن جعيدة" و  "بوشاقور"

20.07.15

عنابة: تنصيب مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن الولاية

20.07.15

أمن ولاية الجزائر: استرجاع ثماني دراجات نارية مسروقة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.07.13

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي

20.07.13

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة

20.07.13

الدخول المدرسي2020-2021: ضمان انطلاق فعلي للدروس يوم 4 أكتوبر في ظل الاجراءات الوقائية

20.07.14

تعليم عالي: استئناف الدراسة سيكون تدريجيا ويراعى خصوصيات كل مؤسسة جامعية

20.07.13

هدوء حذر يسود مالي بعد يومين من الاحتجاجات وسط مساعي لاحتواء الأزمة

20.07.13

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني