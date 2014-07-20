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حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1229 آخرين بجروح خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 10:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرات
حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1229 آخرين بجروح خلال أسبوع

الجزائر -  لقي 22 شخصا حتفهم وأصيب 1229 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 1085 حادث مرور جسماني سجل على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين 5 إلى 11 يوليو, حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر, أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية عين الدفلى, بوفاة 04 أشخاص وجرح 39 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية, على إثر 26 حادث مرور.       

وقامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة, بـ 3730 تدخل سمح بإخماد 2924 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة, فقامت ذات المصالح بـ 6704 تدخل في نفس الفترة, لتغطية 5972 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.    

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19, فقامت وحدات الحماية المدنية عبر كافة التراب الوطني بـ 656 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية, تحثهم وتذكرهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي, بالإضافة إلى القيام بـ 694 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وخصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين, 3339 عون حماية مدنية بمختلف الرتب, بالإضافة إلى 601 سيارة إسعاف و417 شاحنة مضخة.

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حوادث المرور: وفاة 22 شخصا وإصابة 1229 آخرين بجروح خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 14 تموز/يوليو 2020 10:35     الفئـة : مجتمـــع     قراءة : 3 مرة   شارك

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