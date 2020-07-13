خنشلة: سيول الأمطار تغمر عشرات المساكن وتتسبب في خسائر مادية وتعطيل حركة المرور ببلدية طامزة -

بريد الجزائر/الصندوق الوطني للتقاعد: رزنامة جديدة لصب معاشات التقاعد -

هجرة غير شرعية: السيد بلجود يستعرض المقاربة الجزائرية في بعدها الانساني في التعامل مع الظاهرة -

تمديد آجال المشاركة في مسابقة أفضل طابع بريدي يخلد إسترجاع رفات شهداء المقاومة -

ملاكمة/ الجزائر: انهاء الموسم الرياضي 2019-2020 -

الرئيس تبون: وضع الجزائر المالي يسمح لها بإتمام الإصلاحات بأريحية -

تفكيك شبكة للنصب والاحتيال ينتحل أفرادها صفة موظفين برئاسة الجمهورية -

قوجيل ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يجددان حرصهما على مواصلة التنسيق و التشاور البرلماني -

الرئيس تبون: يمكن للجزائر وفرنسا المضي قدما بعد تجاوزهما مشاكل الذاكرة -

عبد العزيز جراد: بعض المواطنين ليسوا في مستوى المسؤولية المطلوبة لمكافحة وباء كورونا'' -

سيدي بلعباس : إجراءات لصالح المرأة الريفية والشباب -

شرطة المدية تطيح بشبكة إجرامية قامت بسرقة مركز تجاري -

استرجاع العقار السياحي غير المستغل ضمن أولويات القطاع بعد جائحة كورونا -

الفريق شنقريحة يؤكد على ضرورة إعتماد معايير موضوعية في تولي المناصب بالجيش الوطني الشعبي -

كورونا: 494 إصابة جديدة، .276 حالة شفاء و 7 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

السيد براقي يبحث سبل تنسيق التعاون مع الوكالة الوطنية للتعاون الدولي -

جراد يؤكد من سيدي بلعباس على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة كورونا بصرامة -

المدير العام للأمن الوطني يدشن عدة هياكل للشرطة بوهران -

الوزير الأول يؤكد على ضرورة تشجيع الاستثمار في الفلاحة وإعطاءها مكانتها التي تستحقها -